Vaccini, anche ai ragazzi dal mese di luglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche in Italia i ragazzi potrebbero essere presto vaccinati. L'ipotesi è di fare i vaccini a chi ha fra i 12 e i 15 anni a partire dal primo luglio. Il via libera di Ema, l'agenzia europea del farmaco, all'utilizzo di Pfizer per i ragazzi dovrebbe arrivare a giugno. Seguirebbe quello dell'Aifa e dall'estate potrebbe essere messa in campo una campagna di vaccinazione per i più giovani.

