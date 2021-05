Uomini e Donne, anticipazioni: Ursula difende Riccardo Guarnieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni. L’ex dama Ursula Bennardo, grande amica di Riccardo Guarnieri, difende il cavaliere e attacca Roberta Di Padua. Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Tutto il programma è stato scosso dalle dichiarazioni che Riccardo Guarnieri ha rilasciato a proposito di Roberta Di Padua e del loro rapporto. Il cavaliere ha infatti Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 maggio 2021). L’ex damaBennardo, grande amica diil cavaliere e attacca Roberta Di Padua. Arrivano le ultimedi. Tutto il programma è stato scosso dalle dichiarazioni cheha rilasciato a proposito di Roberta Di Padua e del loro rapporto. Il cavaliere ha infatti

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - infoitcultura : Uomini e Donne over: Ida esce con Gabriele (ANTICIPAZIONI) - infoitcultura : Uomini e donne: Eugenia ha già cancellato Massimiliano? -