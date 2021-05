Una Vita, anticipazioni estate 2021: Maite picchiata in carcere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Brutti momenti in arrivo per l'indipendente Maite. Le anticipazioni di Una Vita inerenti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nella prossima e imminente estate rivelano che l'amata di Camino finirà dietro le sbarre e riceverà un terribile trattamento. Tutto questo succederà nel momento in cui il figlio di Antonito e Lolita comincerà a dare segni di forte malessere. Bellita, frattanto, inizierà a sospettare dei gusti intimi di suo marito, nel dettaglio, l'artista penserà che José sia omosessuale e farà una scoperta sconcertante. Queste non saranno le uniche vicende che terranno i telespettatori incollati allo schermo visto che anche la situazione di Marcia sarà al centro della scena. anticipazioni spagnole Una Vita, Bellita crede che il marito sia omosessuale Poco convinta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Brutti momenti in arrivo per l'indipendente. Ledi Unainerenti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nella prossima e imminenterivelano che l'amata di Camino finirà dietro le sbarre e riceverà un terribile trattamento. Tutto questo succederà nel momento in cui il figlio di Antonito e Lolita comincerà a dare segni di forte malessere. Bellita, frattanto, inizierà a sospettare dei gusti intimi di suo marito, nel dettaglio, l'artista penserà che José sia omosessuale e farà una scoperta sconcertante. Queste non saranno le uniche vicende che terranno i telespettatori incollati allo schermo visto che anche la situazione di Marcia sarà al centro della scena.spagnole Una, Bellita crede che il marito sia omosessuale Poco convinta ...

