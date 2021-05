Un Posto al Sole, trama 12 maggio 2021: Ferri ferma Franco (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 12 maggio 2021 con un dietrofront di Ferri che preferisce bloccare le intenzioni di Boschi, prima che sia troppo tardi. Cosa sta per succedere a Napoli? Ferri ferma l'operato di Boschi Nuova puntata Un Posto al Sole oggi 12 maggio 2021 con qualche passo falso che potrebbe compromettere il rapporto tra Boschi e Ferri. Come sappiamo i due stanno collaborando per trovare la persona che sta sabotando i cantieri e capire chi possa avere ucciso Ernesto. A complicare tutto quanto ci si è messa la polizia che ha fermato la produzione a seguito di una denuncia. Ma non è tutto, mentre Boschi continua le sue indagini seppur mettendo in pericolo la ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anticipazioni Unal12con un dietrofront diche preferisce bloccare le intenzioni di Boschi, prima che sia troppo tardi. Cosa sta per succedere a Napoli?l'operato di Boschi Nuova puntata Unaloggi 12con qualche passo falso che potrebbe compromettere il rapporto tra Boschi e. Come sappiamo i due stanno collaborando per trovare la persona che sta sabotando i cantieri e capire chi possa avere ucciso Ernesto. A complicare tutto quanto ci si è messa la polizia che hato la produzione a seguito di una denuncia. Ma non è tutto, mentre Boschi continua le sue indagini seppur mettendo in pericolo la ...

Advertising

infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 11 maggio: Alberto disperato - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntate in onda al mattino su RaiPremium e subito… - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni Rinascita in vista? - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 maggio: la verità su Pietro Abbate - infoitcultura : Un Posto al sole, trama 11 maggio 2021: un piano in frantumi -