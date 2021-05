Un Posto al sole anticipazioni: Roberto è in rovina, e ci sarà l’addio ai Cantieri? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate della nostra amata soap opera Un Posto al sole, nei prossimi giorni. Un Posto al sole va avanti da moltissimi anni…Sono ormai moltissimi anni che Un Posto al sole ci tiene compagnia la sera su Rai3, ma vediamo insieme cosa succederà a breve. Quali saranno gli ulteriori sviluppi di tutte le varie vicende che si intrecciano? Roberto è in rovina! Partiamo dalla puntata che potremmo vedere questa sera in televisione, dove Franco è convinto di aver trovato la via giusta per trovare chi ha ucciso Ernesto. LEGGI ANCHE —> AMICI 2021, AKA7EVEN: COSA SIGNIFICA IL SUO NOME, IL COMA E MARTINA Vorrebbe farsi giustizia da solo, ma viene calmato dalle pressioni che riceve da parte di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate della nostra amata soap opera Unal, nei prossimi giorni. Unalva avanti da moltissimi anni…Sono ormai moltissimi anni che Unalci tiene compagnia la sera su Rai3, ma vediamo insieme cosa succederà a breve. Quali saranno gli ulteriori sviluppi di tutte le varie vicende che si intrecciano?è in! Partiamo dalla puntata che potremmo vedere questa sera in televisione, dove Franco è convinto di aver trovato la via giusta per trovare chi ha ucciso Ernesto. LEGGI ANCHE —> AMICI 2021, AKA7EVEN: COSA SIGNIFICA IL SUO NOME, IL COMA E MARTINA Vorrebbe farsi giustizia da solo, ma viene calmato dalle pressioni che riceve da parte di ...

