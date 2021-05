Ue | migliorano le previsioni di crescita per il 2021 | +4 | 3% | Italia a +4 | 2% quest’anno

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – Leeconomiche primaverili deldella Commissione Ue prevedono per l’economia dell’UE unadel 4,2%e del 4,4% nel 2022. Simile leper l’Area euro che dovrebbe crescere del 4,3%e del 4,4% l’anno prossimo. “Ciò rappresenta un significativo miglioramento delle prospettive dirispetto alleeconomiche invernaliche la Commissione ha presentato a febbraio – si legge in una nota di Bruxelles – I tassi dicontinueranno a variare in tutta l’UE, ma tutti gli Stati membri dovrebbero vedere le proprie economie tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022?. A favorire lain particolare l’aumento ...