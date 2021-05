The Shift il drama thriller adrenalinico di Alessandro Tonda. Clip esclusiva (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 3 Giugno grazie a Notoriuos Pictures ‘The Shift‘ di Alessandro Tonda. Un debutto cinematografico convincete quello di Tonda, già aiuto regista di Romanzo Criminale 2 – La serie, Gomorra – La serie e Suburra tra gli altri. Leggi anche:– David di Donatello: trionfo di Volevo Nascondermi e grande commozione per il premio postumo a Mattia Torre Presentato con successo, in concorso, alla Festa del Cinema di Roma protagonisti dei questo drama thriller claustrofobico e dal ritmo incalzante, Adamo Dionisi(Pasolini, Suburra, Dogman, Suburra – La serie) e Clotilde Hesme, star francese della serie Les Revenants e di film come Regular Lovers e Love Songs. Siamo a Bruxelles, due giovani terroristi irrompono in una scuola per compiere una ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021) Arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 3 Giugno grazie a Notoriuos Pictures ‘The‘ di. Un debutto cinematografico convincete quello di, già aiuto regista di Romanzo Criminale 2 – La serie, Gomorra – La serie e Suburra tra gli altri. Leggi anche:– David di Donatello: trionfo di Volevo Nascondermi e grande commozione per il premio postumo a Mattia Torre Presentato con successo, in concorso, alla Festa del Cinema di Roma protagonisti dei questoclaustrofobico e dal ritmo incalzante, Adamo Dionisi(Pasolini, Suburra, Dogman, Suburra – La serie) e Clotilde Hesme, star francese della serie Les Revenants e di film come Regular Lovers e Love Songs. Siamo a Bruxelles, due giovani terroristi irrompono in una scuola per compiere una ...

