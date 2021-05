Star Wars e la spada laser creata da Disney: come funziona? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Disney ha mostrato qualche giorno fa in anteprima la sua spada laser ispirata a Star Wars e che verrà mostrata al pubblico nel 2022 al Walt Disney World Resort in Florida. Ma come funziona? Questa spada laser è ancora un oggetto di scena, non è pensata per essere usata contro oggetti e persone e non taglia praticamente nulla: si tratta di un trucco molto ben fatto. Sulla base dei brevetti per questa spada laser depositati da Disney Enterprises nel 2017, possiamo dare uno sguardo ai dettagli. Questo "dispositivo a spada con lama retrattile e illuminata internamente" è quasi certamente l'incarnazione degli anni di lavoro che la Disney ha ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha mostrato qualche giorno fa in anteprima la suaispirata ae che verrà mostrata al pubblico nel 2022 al WaltWorld Resort in Florida. Ma? Questaè ancora un oggetto di scena, non è pensata per essere usata contro oggetti e persone e non taglia praticamente nulla: si tratta di un trucco molto ben fatto. Sulla base dei brevetti per questadepositati daEnterprises nel 2017, possiamo dare uno sguardo ai dettagli. Questo "dispositivo acon lama retrattile e illuminata internamente" è quasi certamente l'incarnazione degli anni di lavoro che laha ...

Advertising

r_riccardotripo : Ho appena comprato una tee di star wars a 19 anni e non me ne vergogno - r_riccardotripo : Ho appena comprato una tee di star wars e non me ne vergogno - Eurogamer_it : Ecco come funziona la spada laser di #StarWars mostrata da Disney qualche giorno fa. - irinoko : @thorquemado @Diegazo_ @Farothiel @konkadekaos @jflepetit Star wars ep. I: la avellana fantasma - ImrielCosplay : Le cover del Pride di Star Wars sono la vita! ???????? @MarvelNewsIT @starwars -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Zack Snyder: 'Un reboot con Superman nero? Mossa coraggiosa, ma andava fatto prima' il regista di Star Wars e Star Trek J. J. Abrams produrrà con la sua Bad Robot un nuovo film di Superman scritto da Ta - Nehisi, il quale dovrebbe avere sia un regista che un protagonista di colore, ...

The Mandalorian: in arrivo il flipper ufficiale, dove le palline saranno 'controllate mentalmente' da Baby Yoda In quella di Star Wars: The Mandalorian, invece, un singolo elettromagnete farà sembrare che la pallina venga deviata attraverso l'uso della Forza da Baby Yoda, alterandone così la traiettoria. Le ...

Star Wars: quale sarà il futuro del nuovo canone? L'Insolenza di R2-D2 Star Wars e la spada laser creata da Disney: come funziona? Disney ha mostrato qualche giorno fa in anteprima la sua spada laser ispirata a Star Wars e che verrà mostrata al pubblico nel 2022 al Walt Disney World Resort in Florida. Ma come funziona? Questa spa ...

The Book of Boba Fett: ecco le prime t-shirt ufficiali Star Wars: The Book of Boba Fett arriverà a dicembre 2021 su Disney+ e vedrà il ritorno di Tamuera Morrison nei panni del letale cacciatore di taglie già ...

il regista diTrek J. J. Abrams produrrà con la sua Bad Robot un nuovo film di Superman scritto da Ta - Nehisi, il quale dovrebbe avere sia un regista che un protagonista di colore, ...In quella di: The Mandalorian, invece, un singolo elettromagnete farà sembrare che la pallina venga deviata attraverso l'uso della Forza da Baby Yoda, alterandone così la traiettoria. Le ...Disney ha mostrato qualche giorno fa in anteprima la sua spada laser ispirata a Star Wars e che verrà mostrata al pubblico nel 2022 al Walt Disney World Resort in Florida. Ma come funziona? Questa spa ...Star Wars: The Book of Boba Fett arriverà a dicembre 2021 su Disney+ e vedrà il ritorno di Tamuera Morrison nei panni del letale cacciatore di taglie già ...