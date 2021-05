Sostegni: trovata la quadra: calcolo in due tempi su fatturato e perdite (Di mercoledì 12 maggio 2021) Accordo di massima sul meccanismo da applicare ai nuovi contributi a fondo perduto, che prevedono un meccanismo di calcolo composto da un mix fra fatturato e utili. Una mediazione fra le posizioni divergenti. Ieri si è tenuto un vertice con i capidelegazione di maggioranza alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco. Sul tavolo le misure da inserire all’interno del decreto Sostegni bis che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri prima della fine della settimana. Intesa sul sistema a due tempi proposto per la prima volta dalla Lega e promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti. In base allo schema, nella prima fase, in acconto, si conferma il vecchio meccanismo basato sulla perdita di fatturato nell’intero 2020 rispetto al 2019, con la novità ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Accordo di massima sul meccanismo da applicare ai nuovi contributi a fondo perduto, che prevedono un meccanismo dicomposto da un mix frae utili. Una mediazione fra le posizioni divergenti. Ieri si è tenuto un vertice con i capidelegazione di maggioranza alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco. Sul tavolo le misure da inserire all’interno del decretobis che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri prima della fine della settimana. Intesa sul sistema a dueproposto per la prima volta dalla Lega e promosso dal ministro Giancarlo Giorgetti. In base allo schema, nella prima fase, in acconto, si conferma il vecchio meccanismo basato sulla perdita dinell’intero 2020 rispetto al 2019, con la novità ...

Advertising

Andrea16939748 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Covid: trovata intesa sul #Sostegni-bis 2?? In Medio Oriente escalation d… - uffstampaTv2000 : RT @inblu2000it: ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Covid: trovata intesa sul #Sostegni-bis 2?? In Medio Oriente escalation d… - inblu2000it : ??In anteprima i titoli del #GiornaleRadio: 1?? #Covid: trovata intesa sul #Sostegni-bis 2?? In Medio Oriente escal… -