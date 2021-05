Sorpresa per i pensionati: cosa cambia sull'Imu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le regole sulle agevolazioni sono cambiate rispetto a quanto era stato previsto nel 2019: l'immobile oggetto del beneficio non deve comunque risultare locato o in comodato d'uso Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le regolee agevolazioni sonote rispetto a quanto era stato previsto nel 2019: l'immobile oggetto del beneficio non deve comunque risultare locato o in comodato d'uso

Advertising

AmiciUfficiale : Una bellissima e inaspettata sorpresa per Alessandro ?? #Amici20 - AmiciUfficiale : Una grandissima e bellissima sorpresa per Serena da parte di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo de… - AmiciUfficiale : Le emozioni continuano e anche per Alessandro arriva una sorpresa bellissima da parte di Valerio Longo ?? #Amici20 - giulialiotti__ : RT @deddyrosa1: NON IO CHE MI STO ILLUDENDO CHE PER LA SORPRESA A DEDDY ENTRERÀ LA QUEEN DA QUELLA PORTA MA SO PERFETTAMENTE CHE NON SARÀ C… - HELLEVANT3R : vabbè il ragazzo della mia amica ha organizzato sta festa a sorpresa per lei e tutto divertente siamo venuti qui a… -