Sindrome Noonan | approvata in Italia prima somatropina liquida

Sindrome di Noonan e disturbi crescita, malattia rara neonato: cos'è e cura Sindrome di Noonan e disturbi della crescita: la prima somatropina liquida approvata per il trattamento del deficit staturale nella Sindrome di Noonan. La Sindrome di Noonan è una malattia genetica rara che colpisce un neonato ogni 1.000 - 2.500 nati vivi. Presenta diverse manifestazioni somatiche e il difetto di crescita è, insieme all'...

