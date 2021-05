“Siamo andati troppo oltre”. Uomini e Donne, Maria De Filippi non si nasconde. Parla del cavaliere e lo fa davanti a tutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) A Uomini e Donne tiene ancora banco lo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che aveva sfornato una dichiarazione davvero importante sulla sua ex Roberta Di Padua. Racconta Riccardo che la Di Padua gli avrebbe raccontato che un cavaliere sParlasse della redazione di UeD. Oggetto della rivelazione è proprio Armando Incarnato che non ha preso affatto bene le parole dell’ex rivale, ai ferri cortissimi con Roberta. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Atiene ancora banco lo scontro tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che aveva sfornato una dichiarazione davvero importante sulla sua ex Roberta Di Padua. Racconta Riccardo che la Di Padua gli avrebbe raccontato che unsse della redazione di UeD. Oggetto della rivelazione è proprio Armando Incarnato che non ha preso affatto bene le parole dell’ex rivale, ai ferri cortissimi con Roberta. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ...

