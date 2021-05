Serie A, sottosegretario Costa: “Più sicuro riaprire gli stadi per l’ultima giornata” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Credo che sia più sicuro, nell’ultima giornata di campionato, avere qualche migliaia di tifosi dentro lo stadio che in giro per le piazze o per le vie della città”. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa conferma così ancora una volta ai microfoni di Sky Tg24 la possibilità concreta di vedere riaperti gli stadi in vista dell’ultima giornata di Serie A in programma il 23 maggio: “Gli stadi sono strutture all’aperto e a mio avviso sono luoghi sicuri: dentro lo stadio è più facile fare controllo, monitorare e garantire il distanziamento”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Credo che sia più, neldi campionato, avere qualche migliaia di tifosi dentro loo che in giro per le piazze o per le vie della città”. Ilalla salute Andreaconferma così ancora una volta ai microfoni di Sky Tg24 la possibilità concreta di vedere riaperti gliin vista deldiA in programma il 23 maggio: “Glisono strutture all’aperto e a mio avviso sono luoghi sicuri: dentro loo è più facile fare controllo, monitorare e garantire il distanziamento”. SportFace.

