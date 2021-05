Serie A | “I M INTER” è la colonna sonora dello scudetto dei nerazzurri

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Come riportato da una nota pubblicata dal club, “I M(Yes I M)” è ladel 19esimonerazzurro. Il testo è stato scritto da Max Pezzali con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi, mentre la musica è di Renato Garretto e Dj Pitch. A cantare il brano è lo speaker ufficiale di San Siro deiMirko Mengozzi, accompagnato da Caterina Mastaglio. “Rappresenta una dichiarazione di scelta (Yes), un coro orgoglioso e riconoscibile (I M), accompagnato da citazioni che impreziosiscono il messaggio come la frase pronunciata da Gianfelice Facchetti in occasione del Centenario nerazzurro: Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40, oggi siamo milioni”. “Yes, I M” è disponibile da oggi mercoledì 12 maggio su Spotify, Apple Music, ...

