Sassuolo Juventus | Pirlo | “Troppi errori Siamo vivi | lotteremo fino alla fine”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 12 maggio 2021)– Ladopo la brutta sconfitta contro il Milan, torna a vincere. 1-3 in casa delcon gol di Ronaldo e Dybala. Continuano le speranze in vista della Champions.gara ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco di seguito le sue parole nel post partita., le parole di– “Per una mezz’oretta respiriamo, poi ci ributtiamo sulle prossime due partite. Non era facile riprendersi dopo il ko col Milan,stati bravi a fare questa partita d’attesa con linee strette, a recuperare pe ripartire velocemente. Leggi anche: Pagelle1-3: Ronaldo e Dybala decisivi, flop ...