"Salvini, il tuo c*** bersaglio delle verghe sioniste". Chef Rubio, insulti oltre l'orrore: "Tu sc***gi e..." (Di mercoledì 12 maggio 2021) C'è anche Chef Rubio tra le decine di "democratici e progressisti" che hanno insultato e minacciato di morte Matteo Salvini, augurandogli sofferenze atroci, con vari post sui social. È stato lo stesso leader della Lega a pubblicare qualche screenshot dei commenti più "educati" inviatigli dopo un suo post sulla delicatissima situazione in Israele. "Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di Israele, ancora una volta bersaglio di missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la democrazia". Parole sufficienti a scatenare l'odio dei filo-palestinesi di casa nostra, una vera e propria "intifada virtuale" a cui l'ex ministro degli Interni potrebbe rispondere anche in sede legale: "Querelo o ignoro?", ha chiesto polemicamente Salvini ai suoi followers. Risposta scontata: bisogna trascinare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) C'è anchetra le decine di "democratici e progressisti" che hanno insultato e minacciato di morte Matteo, augurandogli sofferenze atroci, con vari post sui social. È stato lo stesso leader della Lega a pubblicare qualche screenshot dei commenti più "educati" inviatigli dopo un suo post sulla delicatissima situazione in Israele. "Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di Israele, ancora una voltadi missili e violenza. Chi attacca Israele attacca la democrazia". Parole sufficienti a scatenare l'odio dei filo-palestinesi di casa nostra, una vera e propria "intifada virtuale" a cui l'ex ministro degli Interni potrebbe rispondere anche in sede legale: "Querelo o ignoro?", ha chiesto polemicamenteai suoi followers. Risposta scontata: bisogna trascinare i ...

Advertising

LegaSalvini : Venerdì 14 maggio a Catania Matteo Salvini rischia un secondo processo come “sequestratore di persona” per aver blo… - AzzolinaLucia : Salvini, invece di pensare a Renzi, perché non ci spieghi cosa ha combinato il tuo sottosegretario Durigon, gli int… - Domenic62340660 : RT @LegaSalvini: Venerdì 14 maggio a Catania Matteo Salvini rischia un secondo processo come “sequestratore di persona” per aver bloccato g… - TucciTuccio : RT @saveriolakadima: Caro @PBerizzi ecco le risposte al tuo tweet : la Meloni genera insinuazioni. Che vergogna. Assente la solidarietà al… - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: Venerdì 14 maggio a Catania Matteo Salvini rischia un secondo processo come “sequestratore di persona” per aver bloccato g… -