Salary cap e 18 squadre: la Serie A studia il futuro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vertice tra i rappresentanti dei 20 club andato in scena nella giornata di ieri – e che doveva portare alla resa dei conti dopo il caos Superlega – si è trasformato in un’occasione per la Serie A di pensare a un progetto condiviso per portare avanti le riforme necessarie, sulla base di una parola L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vertice tra i rappresentanti dei 20 club andato in scena nella giornata di ieri – e che doveva portare alla resa dei conti dopo il caos Superlega – si è trasformato in un’occasione per laA di pensare a un progetto condiviso per portare avanti le riforme necessarie, sulla base di una parola L'articolo

Advertising

KingLebronKobe1 : @CalcioFinanza Servono i play off scudetto per rendere tutto piú interessante. Il salary cap solo in italia, porte… - DanyRoss70 : RT @MileTrecarichi: Il Salary cap ha senso solo se introdotto da una riforma Uefa,valida quindi per tutti, altrimenti la forbice tra Serie… - MileTrecarichi : Il Salary cap ha senso solo se introdotto da una riforma Uefa,valida quindi per tutti, altrimenti la forbice tra Se… - DanyRoss70 : RT @CalcioFinanza: Salary cap e 18 squadre: la #SerieA studia le riforme per il futuro - lucaglia : Salary cap e 18 squadre: la Serie A studia il futuro -