Pioli | «Ci siamo risollevati tante volte Theo? Deve coltivare il talento»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 7-0 contro il Torino questa sera. Ecco le sue paroleai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 7-0 contro il Torino questa sera. Ecco le sue parole: «Due partite così difficili e due prestazioni così importanti non erano facili. Abbiamo dato dei segnali importanti ma ne manca ancora una, ci serve una vittoria per centrare il nostro obiettivo.a 3 chilometri dalla vetta ma finché non sei su non puoi cullarti, a tre chilometri può succedere di tutto. Un paio di settimane fa ci davano già per morti e oraqui. Ho chiesto ai ragazzi di giocare meglio dell’avversario e l’hanno fatto. Questo è un gruppo straordinario con tanta voglia di lavorare, è un anno e mezzo che lavoriamo su certe situazioni ma ancora non abbiamo ottenuto ...