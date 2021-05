Pallanuoto, Serie A1 2021: Pro Recco e Brescia vincono in trasferta nell’andata delle semifinali play-off (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono scattate oggi, mercoledì 12 maggio, le semifinali play-off del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nelle gare d’andata larghe vittorie esterne per la Pro Recco, che passa a Savona per 6-14, e per il Brescia, corsaro a Palermo per 7-12. Divengono dunque delle formalità le gare di ritorno di sabato 15 maggio a campi invertiti che determineranno le due formazioni che si giocheranno lo scudetto. TABELLINI RN SAVONA-PRO Recco 6-14 RN SAVONA: Massaro, Patchaliev, Giovanetti, Vuskovic 1, Urbinati, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Bertino, Da Rold. All. Angelini. PRO Recco: Bijac, Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 1, Younger 2, Velotto 1, N. Presciutti, Echenique 4, Ivovic 2, Figari, Aicardi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono scattate oggi, mercoledì 12 maggio, le-off del campionato diA1 dimaschile: nelle gare d’andata larghe vittorie esterne per la Pro, che passa a Savona per 6-14, e per il, corsaro a Palermo per 7-12. Divengono dunqueformalità le gare di ritorno di sabato 15 maggio a campi invertiti che determineranno le due formazioni che si giocheranno lo scudetto. TABELLINI RN SAVONA-PRO6-14 RN SAVONA: Massaro, Patchaliev, Giovanetti, Vuskovic 1, Urbinati, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Bertino, Da Rold. All. Angelini. PRO: Bijac, Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 1, Younger 2, Velotto 1, N. Presciutti, Echenique 4, Ivovic 2, Figari, Aicardi, ...

Advertising

zazoomblog : Pallanuoto femminile Serie A1 2021: Bogliasco-Trieste 4-3 nel recupero del Final Round - #Pallanuoto #femminile… - SettimanaS : Serie A2 F Pallanuoto : Rn Imperia - Us Luca Locatelli Genova - imperianews_it : Pallanuoto, Serie A2: Merci Stieber ritorna in acqua e la Rari Nantes Imperia vince 8-6 contro Locatelli - RivieraSportit : Pallanuoto, Serie A2: Merci Stieber ritorna in acqua e la Rari Nantes Imperia vince 8-6 contro Locatelli - Sevenpress : Serie A2 femminile – Como Nuoto Recoaro – Rapallo Pallanuoto 9-10 -