Nuovo asfalto drenante nel tratto autostradale della terza corsia della A4 Gonars – Nodo di Palmanova (Di mercoledì 12 maggio 2021) 15 aprile 2021 Autovie Venete, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio. A34 © Foto Simone FerraroE’ iniziata la stesa dell’asfalto drenante nel tratto autostradale della terza corsia della A4 Gonars – Nodo di Palmanova. Si tratta dell’ultimo atto del primo sub lotto del quarto lotto. L’intervento – in questa prima fase – prevede la pavimentazione delle corsie di marcia ed emergenza e proseguirà nei prossimi giorni, quando è in programma anche l’asfaltatura della rampa della direttrice Udine – Venezia del Nodo di Palmanova. In particolare questo cantiere ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 15 aprile 2021 Autovie Venete, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio. A34 © Foto Simone FerraroE’ iniziata la stesa dell’nelA4di. Si tratta dell’ultimo atto del primo sub lotto del quarto lotto. L’intervento – in questa prima fase – prevede la pavimentazione delle corsie di marcia ed emergenza e proseguirà nei prossimi giorni, quando è in programma anche l’asfaltaturarampadirettrice Udine – Venezia deldi. In particolare questo cantiere ...

