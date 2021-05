Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri: “Voglio capire a che punto sono, Europei test importante prima di Tokyo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi, alle ore 14.45, Gregorio Paltrinieri esordirà negli Europei 2021 di Nuoto. Lo farà nelle acque libere, volendo capire a che punto è la propria condizione visto il duplice impegno nel fondo e nel Nuoto in corsia. Il tour de force a cui il carpigiano si sottoporrà sarà finalizzato, ovviamente, alle Olimpiadi di Tokyo. In quella sede, Greg ha nel mirino il target del successo sia in vasca che nella 10 km, qualcosa di leggendario. Un obiettivo che per qualsiasi atleta sarebbe molto difficile, ma non per Paltrinieri, desideroso sempre di sperimentare e cambiare. Si comincerà quindi con la 5 km, una distanza che per caratteristiche dovrebbe favorirlo maggiormente, ma non presente nel programma a Cinque Cerchi. Saranno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi, alle ore 14.45,esordirà negli2021 di. Lo farà nelle acque libere, volendoa cheè la propria condizione visto il duplice impegno nele nelin corsia. Il tour de force a cui il carpigiano si sottoporrà sarà finalizzato, ovviamente, alle Olimpiadi di. In quella sede, Greg ha nel mirino il target del successo sia in vasca che nella 10 km, qualcosa di leggendario. Un obiettivo che per qualsiasi atleta sarebbe molto difficile, ma non per, desideroso sempre di sperimentare e cambiare. Si comincerà quindi con la 5 km, una distanza che per caratteristiche dovrebbe favorirlo maggiormente, ma non presente nel programma a Cinque Cerchi. Saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto fondo LIVE - Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: 5 km femminile, gli aggiornamenti in DIRETTA La diretta live della 5 km femminile in acque libere degli Europei di Budapest 2021 . Il nuoto di fondo esordisce nella rassegna continentale con la gara più breve delle donne. A rappresentare l'Italia saranno Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci, che proveranno ...

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma 12 maggio DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ARRIVA IL FONDO! Ancora nuoto artistico e tuffi nella giornata degli Europei nuoto 2021 Budapest , ma anche l'arrivo del fondo: mercoledì 12 maggio come sempre il programma inizierà alle ore 9:00 e ci terrà ...

Nuoto di fondo oggi, Europei 2021: orari 5 km, tv, programma, italiani in gara. C'è Gregorio Paltrinieri OA Sport Nuoto, spiagge “artificiali” e biodiversità. Ecco il turismo a tutela dei litorali marini Nasce in Liguria l’Osservatorio nazionale per la tutela del mare. L’obiettivo dei fondatori (manager, ambientalisti e imprenditori) è la valorizzazione del mare e delle coste. Intanto, ad Albissola, s ...

Tifo per la Gabbrielleschi Questa mattina, a partire dalle ore 11 nelle fredde acque del Lupa Lake, a Budapest in Ungheria, Giulia Gabbrielleschi esordirà ai Campionati Europei di fondo 2021, in programma da oggi appunto a dome ...

