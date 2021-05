Migranti: Draghi, 'politica equilibrata efficace, umana' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "La politica per l'immigrazione del governo vuole essere equilibrata efficace e umana. Nessuno deve essere lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diritti umani è fondamentale e la priorità ne breve periodo è il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi". Lo ha detto Mario Draghi al Question time della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Laper l'immigrazione del governo vuole essere. Nessuno deve essere lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diritti umani è fondamentale e la priorità ne breve periodo è il contenimento della pressione migratoria nei mesi estivi". Lo ha detto Marioal Question time della Camera.

