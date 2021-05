Mattia Torre: chi era, età, moglie, figli, film – David di Donatello postumo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Torre è stato uno sceneggiatore, commediografo e regista italiano di grande successo scomparso prematuramente nel 2019. Nella serata di ieri sera, martedì 11 maggio, c’è stata l’assegnazione dei Premi David di Donatello 2021 e lui l’ha ricevuto postumo. A ritirare il Premio di Mattia Torre c’era la figlia Emma che ha dichiarato sul palco: “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più. Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questo film parla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche ed i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà!”. Mattia Torre: chi ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stato uno sceneggiatore, commediografo e regista italiano di grande successo scomparso prematuramente nel 2019. Nella serata di ieri sera, martedì 11 maggio, c’è stata l’assegnazione dei Premidi2021 e lui l’ha ricevuto. A ritirare il Premio dic’era laa Emma che ha dichiarato sul palco: “Complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più. Dedico il premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e a mia mamma che non si arrende mai. Questoparla di famiglie sole e bambini che nascono, ringrazio le ostetriche ed i medici che non fanno volare via le persone. Bravo papà!”.: chi ...

