Matteo Messina Denaro si nasconde a Dubai?

(Di mercoledì 12 maggio 2021)potrebbersi a. L’indiscrezione è stata rilanciata da ‘Oggi’. ROMA –potrebbersi a. Secondo quanto riferito da Oggi, citato dal Corriere della Sera, il latitante sarebbe nella città degli Emirati ormai da molto tempo e la sua presenza sarebbe risaputa anche a Roma in ambienti investigativi e politici. Il boss, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe quasi irriconoscibile rispetto al passato: ingrassato, quasi completamente calvo, e impossibile da riconoscere. L’indiscrezione non trova, al momento, conferme e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità sulla vicenda. L’incontro con Matacena Nel servizio di Oggi c’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Messina

PALERMO - I rapporti tra il faccendiere Paolo Arata, ex consulente leghista, e l'imprenditore Vito Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del bossDenaro; il 'premio' che Arata avrebbe fatto avere all'ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri in cambio di un favore sono stati al centro del processo che vede imputati di ...Denaro , il criminale maggiormente ricercato in Italia, considerato tra i latitanti più pericolosi al mondo, potrebbe aver trovato il proprio nascondiglio negli Emirati Arabi Uniti, per ...Dove si trova Matteo Messina Denaro? Potrebbe nascondersi a Dubai. Lo scrive il settimanale Oggi, all’interno di un’inchiesta ...Il M5s è alle prese con una nuova spaccatura interna, questa volta sul Ponte di Messina, opera da sempre invisa a Beppe Grillo e a gran parte dei pentastellati ...