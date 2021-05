Lione, contatti con Fonseca per la panchina: Garcia verso l’addio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Paulo Fonseca è tra i papabili per la panchina del Lione. Il tecnico portoghese, che lascerà la Roma a fine stagione venendo rimpiazzato da Jose Mourinho, potrebbe subito essere chiamato dallo storico club francese. Rudi Garcia, l’attuale allenatore, non dovrebbe essere confermato e così potrebbe avvenire uno scambio di ex allenatori giallorossi all’OL. In lizza, però, anche Bosz, Galtier e persino De Zerbi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pauloè tra i papabili per ladel. Il tecnico portoghese, che lascerà la Roma a fine stagione venendo rimpiazzato da Jose Mourinho, potrebbe subito essere chiamato dallo storico club francese. Rudi, l’attuale allenatore, non dovrebbe essere confermato e così potrebbe avvenire uno scambio di ex allenatori giallorossi all’OL. In lizza, però, anche Bosz, Galtier e persino De Zerbi. SportFace.

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Lione, #Fonseca in pole per la panchina: Garcia verso l'addio - sportface2016 : #Lione, #Fonseca in pole per la panchina: Garcia verso l'addio - infoitsport : Dal Portogallo: il Lione pensa in giallorosso, contatti con Fonseca per sostituire Garcia - romanewseu : Dal Portogallo: il #Lione pensa in giallorosso, contatti con #Fonseca per sostituire #Garcia #ASRoma #RomanewsEU… - sassuolonews : @AurelioArm Piace al Lione ma, a quanto sappiamo, non ci sono mai stati dei contatti approfonditi così come con lo Shakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Lione contatti Libia. Documento Onu smentisce l'Italia: Bija arrivò con passaporto autentico Ma sul conto di Bija emergono altre imbarazzanti conferme riguardo i contatti riservati con le ... Poich il nome di al - Milad non figura nel database pubblico, dal quartier generale di Lione dell'...

Juventus, per il centrocampo c'è ancora l'idea Aouar Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza juventina ha riallacciato negli scorsi mesi i contatti con il Lione che però si sono raffreddati nelle ultime settimane. A complicare i piani di ...

Lione, contatti con Fonseca per la panchina: Garcia verso l'addio Sportface.it Dal Portogallo: il Lione pensa in giallorosso, contatti con Fonseca per sostituire Garcia Leggi anche:. Inter-Roma, l’ombra di Mourinho: Josè guarda da Londra Per il tecnico giallorosso, nelle ultime settimane, sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse, non solo dall’Italia ma anche ...

Depay Juve, in Spagna ne sono certi: firma vicina con una squadra Depay si libererà a parametro zero dal Lione: l’attaccante olandese, seguito dalla Juve, è però vicino al Barcellona Nulla da fare per la Juve nella corsa a Memphis Depay, almeno stando alle ultime in ...

Ma sul conto di Bija emergono altre imbarazzanti conferme riguardo iriservati con le ... Poich il nome di al - Milad non figura nel database pubblico, dal quartier generale didell'...Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza juventina ha riallacciato negli scorsi mesi icon ilche però si sono raffreddati nelle ultime settimane. A complicare i piani di ...Leggi anche:. Inter-Roma, l’ombra di Mourinho: Josè guarda da Londra Per il tecnico giallorosso, nelle ultime settimane, sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse, non solo dall’Italia ma anche ...Depay si libererà a parametro zero dal Lione: l’attaccante olandese, seguito dalla Juve, è però vicino al Barcellona Nulla da fare per la Juve nella corsa a Memphis Depay, almeno stando alle ultime in ...