"La mia donna ideale?". Belen Rodriguez umiliata dal suo (presunto) ex: "Due t***e e due c***i". Mai accaduto prima (Di mercoledì 12 maggio 2021) Adesso Belen Rodriguez potrebbe infuriarsi per davvero. Le frasi di Michele Morrone sono al vetriolo e hanno tutto il sapore dello scontro a distanza, che si consumerà nelle prossime settimane. Ma andiamo per gradi. Il nome di Michele Morrone perché, secondo i tabloid, avrebbe avuto in passato un flirt con Belen (anche se non ci sono conferme). Su Instagram Morrone torna a parlare di Belen con una vera e propria cannonata. "C'è chi consiglia di fidanzarmi con Belen. Il mio prototipo di donna è un po' più altolocata di due t***e e un cu***i. Però magari chi lo sa", dice l'attore. Belen, per adesso, resta in silenzio. Non commenta. Ma potrebbe, molto presto, farsi sentire. E sarebbe per davvero uno scontro a distanza. Come andrà a finire? Lo sapremo solo ...

