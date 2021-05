Internazionali, Halep si ritira: Kerber agli ottavi di finale (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Giornata piena di sorprese per il tabellone femminile degli Internazionali d'Italia: dopo le sconfitte sul campo di Serena Williams e Sofia Kenin anche Simona Halep ha salutato il torneo. La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA - Giornata piena di sorprese per il tabellone femminile deglid'Italia: dopo le sconfitte sul campo di Serena Williams e Sofia Kenin anche Simonaha salutato il torneo. La ...

