Instagram aggiunge i pronomi di genere senza farti sprecare spazio nella bio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vista l’importanza di avere i pronomi di genere in bio, per una serie di ragioni che elencheremo tra qualche riga, Instagram ha deciso di attivare una funzione disponibile a partire dalle impostazioni generali di ciascun utente. Si tratta dell’informazione che indica, in maniera esplicita, quale dovrebbe essere il pronome da cui ci si sente rappresentati. Avrete sicuramente notato che sono tantissimi, ormai, gli utenti dei social network che hanno inserito i pronomi (she/her oppure he/him) nella propria biografia sui propri canali. La domanda che si è posto Instagram è stata molto semplice: se si tratta di una prassi così tanto diffusa, per quale motivo l’utente dovrebbe occupare spazio prezioso della sua bio per dare un’informazione che, invece, può essere ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Vista l’importanza di avere idiin bio, per una serie di ragioni che elencheremo tra qualche riga,ha deciso di attivare una funzione disponibile a partire dalle impostazioni generali di ciascun utente. Si tratta dell’informazione che indica, in maniera esplicita, quale dovrebbe essere il pronome da cui ci si sente rappresentati. Avrete sicuramente notato che sono tantissimi, ormai, gli utenti dei social network che hanno inserito i(she/her oppure he/him)propria biografia sui propri canali. La domanda che si è postoè stata molto semplice: se si tratta di una prassi così tanto diffusa, per quale motivo l’utente dovrebbe occupareprezioso della sua bio per dare un’informazione che, invece, può essere ...

Advertising

filledesfleurss : perché Instagram continua a mandarmi notifiche di stana che aggiunge qualcosa alla storia poi clicco e non c’è un cazzo? BASTA - MicheleMontemu : Industria Felix Magazine è anche su Instagram e si aggiunge a LinkedIn, Twitter e Facebook - ziavalery : Instagram se mi mandi le notifiche di D che aggiunge cose alle storie almeno fammele vede - TIGHTRXPE : quando una quando una persona di persona del twitter che non mio paese ch… - fgareggia : Selvaggiah non perde un colpo e lancia l’ennesima sciocca provocazione. Dal mio punto di vista ogni morte sul lavor… -