India, morto per Covid l’attore Rahul Vohra: il suo video di denuncia sull’assistenza sanitaria – VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ morto l’attore Indiano Rahul Vohra ricoverato da inizio maggio in un ospedale di Nuova Delhi: prima di morire ha pubblicato un VIDEO di denuncia sulle scarse cure ricevute E’ morto per Covid, domenica 9 maggio, in ospedale a Delhi l’attore e youtuber Indiano Rahul Vohra. Il 35enne aveva pubblicato il giorno prima un VIDEO L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’noricoverato da inizio maggio in un ospedale di Nuova Delhi: prima di morire ha pubblicato undisulle scarse cure ricevute E’per, domenica 9 maggio, in ospedale a Delhie youtuberno. Il 35enne aveva pubblicato il giorno prima unL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

dansedanslanuit : RT @blogsicilia: #india #covid19 Medico muore dopo un viaggio in India, era vaccinato con Pfizer - - InvictusNon : Coronavirus, l'attore star morto a 35 anni. Lo sconvolgente video poche ore prima del dramma - Sicilianodoc73 : RT @blogsicilia: #india #covid19 Medico muore dopo un viaggio in India, era vaccinato con Pfizer - - blogsicilia : #india #covid19 Medico muore dopo un viaggio in India, era vaccinato con Pfizer - - stebaraz : @chiccotesta @EZanchini @GiaSilvestrini @federicofubini No, perché in un mondo di risorse scarse i soldi vanno util… -