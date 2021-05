Il report indipendente | ' La pandemia Covid si poteva evitare Colpa della Cina | dell' Oms e dei Paesi avanzati'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) 'Questa situazione - ha spiegato in conferenza stampa Ellen Johnson Sirleaf - è dovuta a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi tanto nella fase di preparazione allaquanto in quella ...

Lo sostiene uno studio, commissionato dall'Oms, che però nel documento viene additata come responsabile dell'inerzia che ha portato alla diffusione del virus, insieme ai Paesi avanzati. Covid, esperti indipendenti Oms: «Pandemia si poteva evitare». Report choc dell'Organizzazione Mondiale Sanità ..."Questa situazione - ha spiegato in conferenza stampa Ellen Johnson Sirleaf - è dovuta a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi tanto nella fase di preparazione alla pandemia quanto in quella del ...