"Il rapporto dell'Oms rimosso su pressioni dalla Cina": indaga la Procura di Bergamo (Di mercoledì 12 maggio 2021) C'è anche un fitto carteggio contenente uno scambio di mail tra il direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ranieri Guerra, i vertici europei dell'Oms e il ricercatore italiano Francesco Zambon, tra gli atti della Procura di Bergamo che sta indagando per individuare eventuali responsabilità nella gestione della pandemia che ha colpito duramente la nostra provincia. E tra le mail ne spunta una del rappresentante in Cina dell'Oms, Gauden Galea, che il 14 maggio dello scorso anno ha preteso che si rimuovesse da internet il rapporto redatto da Zambon dal titolo "Una sfida senza precedenti: la prima risposta dell'Italia al Covid-19". La notizia è stata riportata da Repubblica. Diversa invece la linea di Zambon, il quale sostiene che la rimozione sarebbe ...

