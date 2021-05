Il presidente di Israele denuncia un 'pogrom' a Lod (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha denunciato il "pogrom di Lod da parte di "una folla di arabi assetati di sangue e esaltati". "Sono scene - ha attaccato - imperdonabili". "L'abbassare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilisraeliano Reuven Rivlin hato il "di Lod da parte di "una folla di arabi assetati di sangue e esaltati". "Sono scene - ha attaccato - imperdonabili". "L'abbassare la ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente Israele Il presidente di Israele denuncia un 'pogrom' a Lod Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha denunciato il "pogrom di Lod da parte di "una folla di arabi ... "L'abbassare la bandiera di Israele da parte dei manifestanti arabi e mettere al suo posto ...

Michel, sono molto preoccupato per l'impennata di violenze "Ho appena parlato con il presidente di Israele Rivlin. Sono molto preoccupato per la recente impennata di violenze e attacchi indiscriminati". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. "La ...

Hamas ed Israle continuano i bombardamenti Continuano a piovere missili e razzi tra Hamas ed Israele, 1.050 quelli lanciati dalla Striscia di Gaza verso lo stato ebraico.

La denuncia di Rivlin: «un pogrom» a Lod TEL AVIV - Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha denunciato il «pogrom» - ovvero un attacco nei confronti di una minoranza religiosa, spesso di carattere antisemita - di Lod da parte di «una folla ...

