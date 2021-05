Il ballo dei 41, la recensione: un drammatico evento del passato per raccontare il mondo di oggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) La recensione de Il ballo dei 41, il film disponibile su Netflix che racconta un tragico evento avvenuto nei primi del Novecento ai danni di un gruppo di omosessuali a Città del Messico. Prima di iniziare questa recensione de Il ballo dei 41 è necessaria una piccola introduzione riguardo al contesto storico e culturale in cui accadde l'evento che dà il titolo al film distribuito da Netflix. Con "Il ballo dei 41" si fa riferimento a una festa clandestina che, nel 1901, venne interrotta dalla polizia di Città del Messico: i partecipanti erano solo uomini, quarantadue in totale, molti di loro vestiti da donna. Tra di loro, però, si trovava anche Ignacio de la Torre y Mier, genero dell'allora presidente/dittatore messicano Porfirio Diaz. Ovviamente, il suo nome venne ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lade Ildei 41, il film disponibile su Netflix che racconta un tragicoavvenuto nei primi del Novecento ai danni di un gruppo di omosessuali a Città del Messico. Prima di iniziare questade Ildei 41 è necessaria una piccola introduzione riguardo al contesto storico e culturale in cui accadde l'che dà il titolo al film distribuito da Netflix. Con "Ildei 41" si fa riferimento a una festa clandestina che, nel 1901, venne interrotta dalla polizia di Città del Messico: i partecipanti erano solo uomini, quarantadue in totale, molti di loro vestiti da donna. Tra di loro, però, si trovava anche Ignacio de la Torre y Mier, genero dell'allora presidente/dittatore messicano Porfirio Diaz. Ovviamente, il suo nome venne ...

