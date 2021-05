Giro d’Italia, Caleb Ewan vince la 5 tappa. De Marchi resta in Maglia Rosa. Landa costretto al ritiro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caleb Ewan ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia. De Marchi tiene la Maglia Rosa, Landa costretto al ritiro dopo una caduta. La quinta tappa del Giro d’Italia va a Caleb Ewan che precede sul traguardo Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. La Maglia Rosa, come prevedibile, resta a De Marchi. Giro d’Italia, Caleb Ewan vince la quinta tappa È una quinta tappa che non regala particolari emozioni fino ai dieci chilometri ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha vinto la quintadel. Detiene laaldopo una caduta. La quintadelva ache precede sul traguardo Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani. La, come prevedibile,a Dela quintaÈ una quintache non regala particolari emozioni fino ai dieci chilometri ...

