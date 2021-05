Giro d’Italia 2021, Ewan: “Voglio vincere almeno una tappa in tutti e tre i grandi giri” (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’australiano della Lotto Soudal, Caleb Ewan, è tornato al successo nella quinta tappa del Giro d’Italia 2021 e, al termine della frazione Modena-Cattolica, si è detto estremamente soddisfatto per il risultato conseguito: “Questo successo è un sollievo perché il mio obiettivo quest’anno è vincere almeno una tappa in tutti e tre i grandi giri. Ammetto che oggi c’era pressione su di me e sul team per ottenere un buon risultato. Adesso sono ancora più motivato e Voglio vincere ancora”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’australiano della Lotto Soudal, Caleb, è tornato al successo nella quintadele, al termine della frazione Modena-Cattolica, si è detto estremamente soddisfatto per il risultato conseguito: “Questo successo è un sollievo perché il mio obiettivo quest’anno èunaine tre i. Ammetto che oggi c’era pressione su di me e sul team per ottenere un buon risultato. Adesso sono ancora più motivato eancora”. SportFace.

