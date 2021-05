Giornata Internazionale dell’Infermiere, un grazie agli eroi della lotta contro il Covid (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio è la Giornata Internazionale dell’Infermiere. Il tema scelto per il 2021 è ‘Infermieri: una voce per guidare – Una visione per l’assistenza sanitaria futura’. Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, una Giornata che mai come nel pieno dell’emergenza sanitaria assume un valore profondissimo. Giornata Internazionale dell’Infermiere Sembra che questa Giornata affondi le sue origini nell’America degli anni ’50, quando un ufficiale del Dipartimento della Salute degli USA propose al Presidente Dwight D. Eisenhower di dedicare un giorno agli infermieri. La leggenda racconta che la proposta cadde nel vuoto. Per arrivare ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio è la. Il tema scelto per il 2021 è ‘Infermieri: una voce per guidare – Una visione per l’assistenza sanitaria futura’. Il 12 maggio si celebra la, unache mai come nel pieno dell’emergenza sanitaria assume un valore profondissimo.Sembra che questaaffondi le sue origini nell’America degli anni ’50, quando un ufficiale del DipartimentoSalute degli USA propose al Presidente Dwight D. Eisenhower di dedicare un giornoinfermieri. La leggenda racconta che la proposta cadde nel vuoto. Per arrivare ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Internazionale Il 12 maggio ricorre la Giornata internazionale dell'infermiere La Giornata internazionale dell'infermiere si celebra in tutto il mondo e online, il 12 maggio, anniversario della nascita, a Firenze, di Florence Nightingale, riconosciuta come fondatrice dell'...

"Infermieri, ovunque per il bene di tutti" LIVORNO - Ovunque per il bene di tutti " Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace è il tema della Giornata internazionale dell'infermiere che si celebra il 12 Maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. "...

