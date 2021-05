Giorgiana Masi, morire per la libertà: Stefano Rosso e il ricordo della studentessa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Era il 12 maggio 1977 quando, Giorgiana Masi, fu uccisa. Aveva solo 19 anni e manifestava per la sua libertà, per i diritti, in quegli anni caldi e tormentati. Giorgiana Masi era una studentessa, una femminista e una militante del Partito Radicale. Quel giorno, come molti, celebrava il terzo anniversario del referendum sul divorzio. Durante la metà degli anni ’70 si respirava un clima rovente: le università occupate, le manifestazioni; le radio libere in cui, gli allora ”ragazzi del ’77”, raccontavano le loro battaglie per un mondo migliore. Giorgiana divenne il simbolo di queste lotte: Stefano Rosso, noto cantautore romano, nel testo Bologna 77 racconta di questi scontri non mancando di ricordare la figura della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Era il 12 maggio 1977 quando,, fu uccisa. Aveva solo 19 anni e manifestava per la sua, per i diritti, in quegli anni caldi e tormentati.era una, una femminista e una militante del Partito Radicale. Quel giorno, come molti, celebrava il terzo anniversario del referendum sul divorzio. Durante la metà degli anni ’70 si respirava un clima rovente: le università occupate, le manifestazioni; le radio libere in cui, gli allora ”ragazzi del ’77”, raccontavano le loro battaglie per un mondo migliore.divenne il simbolo di queste lotte:, noto cantautore romano, nel testo Bologna 77 racconta di questi scontri non mancando di ricordare la figura...

