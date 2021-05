Gattuso verso la Fiorentina, vorrebbe portare con sé Hysaj e Politano: Commisso rassicura Ringhio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è deciso: vuole assolutamente Rino Gattuso come allenatore al prossimo anno ed è forte di un accordo verbale di due anni. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, in realtà, dietro ci sarebbe ben più di un semplice accordo: Gattuso avrebbe chiesto al suo prossimo presidente di fare un tentativo per acquistare due azzurri da portare in viola. E Commisso avrebbe rassicurato Ringhio: “rassicurazioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese – riferisce il quotidiano – che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro per due stagioni, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato, per allestire una squadra più ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 maggio 2021) Rocco, presidente della, è deciso: vuole assolutamente Rinocome allenatore al prossimo anno ed è forte di un accordo verbale di due anni. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, in realtà, dietro ci sarebbe ben più di un semplice accordo:avrebbe chiesto al suo prossimo presidente di fare un tentativo per acquistare due azzurri dain viola. Eavrebbeto: “zioni che avrebbero fatto breccia nel tecnico calabrese – riferisce il quotidiano – che ancor prima dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro per due stagioni, chiede coinvolgimento e peso specifico nelle scelte del prossimo mercato, per allestire una squadra più ...

