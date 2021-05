Foto granata con Avallone e piazza addobbata a Fratte | la gioia dell' acchiappavip salernitano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Foto granata

anteprima24.it

In laborioso silenzio, nel rispetto del dolore che ha colpito la famiglia Del Campo per la morte del giovane Loris , i tifosi continuano a 'vestire' dipiazze e balconi. A Fratte è comparso ...All'esequie presso la Chiesa di San Demetrio in Via Dalmazia era presente anche una delegazione del Club: c'erano Djuric, Di Tacchio, Tutino, Capezzi ed il Team Manager Sasà Avallone.- ...Francesco Caterina, cuore granata, ha atteso l'arrivo in città della Salernitana e il ritorno del grande amico Sasà Avallone per il primo scatto celebrativo della Serie A. "Amico mio, adesso sei anche ...SALERNITANA IN A – Batticuore da esultanza. Dopo ventitré anni la Salernitana è tornata in Serie A. La squadra campana ha staccato il pass per la massima serie superando il ...