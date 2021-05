Advertising

FirenzePost : Firenze: pusher fermato sotto la pensilina della tramvia alla Fortezza - Gilmerdo : Non capisco perché debbano specificare che si tratta di un marocchino. Era ovvio. Cocaina nascosta nel monopattino… - infoitinterno : Cocaina nascosta nel monopattino, fermato un pusher a Firenze - FirenzePost : Firenze: pusher trasportava coca col monopattino. Arrestato in San Lorenzo - ilmetropolitan : ??#Firenze. “#Pusher” in fuga senza #patente provoca #incidentestradale: arrestato - -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze pusher

Neanche la pioggia di ieri pomeriggio ha scoraggiato ilsorpreso all'opera dalla Polizia di Stato sotto la pensilina della fermata della tramvia della Fortezza. Questa volta si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni. Il maltempo non ha infatti ...Un altro insolito nascondiglio per la droga scoperto ieri dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona di piazza San Lorenzo: questa volta untrasportava un involucro con 4 dosi di cocaina all'interno della struttura in alluminio del monopattino. In manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è ...Il pusher marocchino, già noto alle Forze di Polizia, è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per spaccio Pusher marocchino spacciava ...E‘ stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La volante del commissariato San Giovanni lo ha fermato alle 20 del10 maggio in via Sant'Antonino dopo che av ...