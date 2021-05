Elisabetta Belloni | madame 007

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cambio di scenario, pare, s’è imposto col precipitare degli eventi in Libia e nel Mediterraneo. E’ stato a quel punto che Mario Draghi, d’intesa col sottosegretario Franco Gabrielli, ha scelto un altro spartito. Perché che l’archiviazione della stagione dei veleni di Giuseppe Conte a Piazza Dante non potesse passare che da una rimozione dell’uomo che più di tutti aveva incarnato quella fase, il Gennaro Vecchione amicissimo di “Giuseppi”, era previsto. Ma che toccasse arimpiazzarlo alla guida del Dis, è diventato chiaro solo questa mattina. Sembrava tutto pronto per la promozione di Mario Parente, attuale capo dell’Aisi il cui mandato sarebbe scaduto a metà giugno. “E a quel punto toccherà a lui sostituire Vecchione”, si vociferava in Transatlantico, dove il legame di amicizia che Gabrielli vanta da anni col generale dei ...

aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - davidallegranti : Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni p… - robertapinotti : Elisabetta #Belloni a capo del #DIS. Donna competente, determinata, di vasta esperienza. Ho avuto modo di seguire c… - StefanoAM : RT @elenabonetti: I miei auguri di buon lavoro all’ambasciatrice Elisabetta Belloni. La sua nomina a direttrice generale del Dis, prima don… - profmaresca : Elisabetta Belloni nominata da Draghi capo dei servizi segreti -

è il nuovo Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La nomina è stata decisa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sostituire l'attuale ...'La nomina dialla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator ...Romana, 63 anni il primo settembre, Belloni dal maggio del 2016 era alla guida della macchina della Farnesina, prima donna segretario generale del ministero degli Esteri. Dal 5 ma ...Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Elisabetta Belloni è la prima donna nominata a capo del Dis. Ha la competenza, l’autorevolezza e l’esperienza per ricoprire questo incarico delicato. Congratulazioni e buon ...