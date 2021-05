“É sempre mezzogiorno”: mega tortellino di Simone Buzzi (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ tempo, per Evelina, di chiudere gli occhi e turarsi le orecchie, poichè arriva in cucina Simone Buzzi, con i suoi piatti esagerati ma golosissimi. Oggi, in particolare, uno dei suoi piatti d’infanzia in versione ‘colossale’, ecco il mega tortellino. Ingredienti Ripieno: 3 salsicce, 150 g funghi champignon, 200 g piselli freschi, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 6 fettine di gambuccio, 300 g formaggio grattugiato, 250 g ricotta, 1 scamorza affumicata Pasta: 300 g farina 00, 3 uova, 2 tuorli, brodo vegetale Besciamella: mezzo l latte, 50 g burro, 60 g farina, 4 fette di gambuccio Procedimento Prepariamo il ripieno. In un tegame, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. Uniamo la salsiccia sgranata, successivamente i piselli freschi ed i funghi champignon a fettine sottili. ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ tempo, per Evelina, di chiudere gli occhi e turarsi le orecchie, poichè arriva in cucina, con i suoi piatti esagerati ma golosissimi. Oggi, in particolare, uno dei suoi piatti d’infanzia in versione ‘colossale’, ecco il. Ingredienti Ripieno: 3 salsicce, 150 g funghi champignon, 200 g piselli freschi, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, 6 fettine di gambuccio, 300 g formaggio grattugiato, 250 g ricotta, 1 scamorza affumicata Pasta: 300 g farina 00, 3 uova, 2 tuorli, brodo vegetale Besciamella: mezzo l latte, 50 g burro, 60 g farina, 4 fette di gambuccio Procedimento Prepariamo il ripieno. In un tegame, facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. Uniamo la salsiccia sgranata, successivamente i piselli freschi ed i funghi champignon a fettine sottili. ...

