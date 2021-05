David di Donatello 2021 | Checco Zalone batte Laura Pausini | l’epica reazione della cantante

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno con la consueta conduzione di Carlo Conti, la premiazione deidi, tra le più importanti manifestazioni cinematografiche italiane. Tra i candidati a ricevere la preziosa statuetta anche, nella categoria Migliore Canzone Originale per il film La vita davanti a sé: il brano è stato anche candidato agli Oscar e la vittoriasembrava essere scontata. A sorpresa, però, il premio è andato a Luca Medici, alias, per il brano Immigrato, che si trova nel suo celebre film Tolo Tolo. La scelta ha lasciato perplessi molti, tra cui la stessa, la quale ha reagito all’annuncio con una spontanea risata, che ha fatto prontamente il giro del web: LOOP ...

Applausi, lacrime e standing ovation. Momento suggestivo e toccante della cerimonia dei 66esimi David di Donatello, quando Emma Torre, figlia di Mattia Torre, ha ritirato il premio vinto dal compianto padre, per la miglior sceneggiatura del film 'Figli'. Lo scrittore, sceneggiatore e regista ...