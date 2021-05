Da destra a sinistra tutti vogliono riaprire ma il governo temporeggia ancora (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ ancora troppo presto per allentare altre misure: Speranza e il governo Draghi continuano a preferire la linea del rigore, andando contro quindi al fronte centrodestra-Renzi che, al contrario, vorrebbe maggiori riaperture. Non se ne parlerà, almeno, fino alla prossima settimana: l’esecutivo vuole valutare un altro monitoraggio, poi se possibile intervenire. Quindi nessuna risposta alla domanda: “Ma quando finisce il coprifuoco?” e alle tante altre sulle riaperture. Le modifiche verranno posticipate un’altra volta, scaturendo l’ira di molti cittadini e anche di una parte di governo. Coprifuoco quando finisce, il governo temporeggia Salta perciò la cabina di regia in programma per venerdì 14 maggio, quella in cui si sarebbe dovuto parlare, tra le altre cose, di coprifuoco e di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) E’troppo presto per allentare altre misure: Speranza e ilDraghi continuano a preferire la linea del rigore, andando contro quindi al fronte centro-Renzi che, al contrario, vorrebbe maggiori riaperture. Non se ne parlerà, almeno, fino alla prossima settimana: l’esecutivo vuole valutare un altro monitoraggio, poi se possibile intervenire. Quindi nessuna risposta alla domanda: “Ma quando finisce il coprifuoco?” e alle tante altre sulle riaperture. Le modifiche verranno posticipate un’altra volta, scaturendo l’ira di molti cittadini e anche di una parte di. Coprifuoco quando finisce, ilSalta perciò la cabina di regia in programma per venerdì 14 maggio, quella in cui si sarebbe dovuto parlare, tra le altre cose, di coprifuoco e di ...

