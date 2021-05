Cultura: Ics e Anci insieme per il bando 'Cultura Missione Comune 2021' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Produce il suo primo effetto concreto e positivo il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio Culturale, previsto dall'art. 184 comma 4 del Decreto RilAncio del 2020, promosso dal Ministero della Cultura, dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni, che da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), predisposto in collaborazione con l'Anci: il bando “Cultura Missione Comune – 2021” che prevede, per i beneficiari, finanziamenti a tasso zero per interventi dedicati ai beni Culturali. Con questa iniziativa, alla quale seguirà a breve una misura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Produce il suo primo effetto concreto e positivo il Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimoniole, previsto dall'art. 184 comma 4 del Decreto Rilo del 2020, promosso dal Ministero della, dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni, che da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS), predisposto in collaborazione con l': il” che prevede, per i beneficiari, finanziamenti a tasso zero per interventi dedicati ai benili. Con questa iniziativa, alla quale seguirà a breve una misura ...

