Covid, muore a 35 anni attore e youtuber: l’ultimo video prima di andarsene (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’attore e youtuber Rahul Vohra è morto a causa del Covid. prima del decesso però aveva realizzato un ultimo video di denuncia. Rahul Vohra, youtuber morto di Covid (Instagram)L’India sta vivendo uno dei momenti più grigi della sua storia. Il Covid sta letteralmente compiendo una strage. La variante che si è sviluppata lì è molto più aggressiva e attacca senza pietà ogni organismo che si trova a tiro. A peggiorare le cose però ci si mette anche il sistema sanitario indiano, non proprio impeccabile. L’attore e youtuber Rahul Vohra è venuto a mancare all’età di soli 35 anni dopo aver contratto il Covid. Il comico era molto famoso in patria e sono in tanti ora a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Rahul Vohra è morto a causa deldel decesso però aveva realizzato un ultimodi denuncia. Rahul Vohra,morto di(Instagram)L’India sta vivendo uno dei momenti più grigi della sua storia. Ilsta letteralmente compiendo una strage. La variante che si è sviluppata lì è molto più aggressiva e attacca senza pietà ogni organismo che si trova a tiro. A peggiorare le cose però ci si mette anche il sistema sanitario indiano, non proprio impeccabile. L’Rahul Vohra è venuto a mancare all’età di soli 35dopo aver contratto il. Il comico era molto famoso in patria e sono in tanti ora a ...

