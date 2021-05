Covid India, “fungo potenzialmente fatale” colpisce i pazienti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un fungo “potenzialmente fatale” sta colpendo alcuni pazienti Covid in India. Questo quanto riporta il New York Times, che parla della mucormicosi – infezione fungina già presente nel Paese prima della pandemia – e delle relative infezioni nei contagiati da coronavirus: “I medici in India – si legge – sono preoccupati per un numero crescente di infezioni fungine potenzialmente fatali che colpiscono le persone che hanno Covid-19 o quelle che si sono recentemente riprese dalla malattia. La condizione, nota come mucormicosi, ha un alto tasso di mortalità ed era presente in India prima della pandemia”. Il fungo, si legge ancora, “è causato da una muffa che prospera in ambienti umidi e può attaccare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un” sta colpendo alcuniin. Questo quanto riporta il New York Times, che parla della mucormicosi – infezione fungina già presente nel Paese prima della pandemia – e delle relative infezioni nei contagiati da coronavirus: “I medici in– si legge – sono preoccupati per un numero crescente di infezioni funginefatali che colpiscono le persone che hanno-19 o quelle che si sono recentemente riprese dalla malattia. La condizione, nota come mucormicosi, ha un alto tasso di mortalità ed era presente inprima della pandemia”. Il, si legge ancora, “è causato da una muffa che prospera in ambienti umidi e può attaccare ...

Advertising

RobertoBurioni : In India non c'è solo la variante indiana, ma anche la pratica di spalmarsi addosso sterco di vacca per proteggersi… - manickamtagore : Modi Made India No 1 . #Covid - Agenzia_Ansa : Covid: India, oltre 250mila morti da inizio pandemia. Oms, la variante trovata in 44 paesi del mondo #ANSA - trajanshaka : RT @gzibordi: altra crisi in India, i pazienti Covid messi nei ventilatori prendono ora un infezione detta 'fungo nero' che fa anche perder… - websalute : #coronavirus, ecco quali sono i paesi più colpiti dalla #varianteindiana >>> -