Covid in Italia: oggi 7.852 casi e 262 decessi, ricoverati in intensiva sotto quota 2mila (Di mercoledì 12 maggio 2021) Covid oggi Italia bollettino 12 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in leggero aumento, 7.852 su 306.744 tamponi testati. L’indice di positività è al 2,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stabili, 262 a fronte dei 258 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 1.992 (-64), con 91 ingressi giornalieri. In Piemonte oggi 774 nuovi casi e 18 decessi, in calo i ricoverati L’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato oggi 774 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari al ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)bollettino 12 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in leggero aumento, 7.852 su 306.744 tamponi testati. L’indice di positività è al 2,5%. Inelle ultime 24 ore sono stabili, 262 a fronte dei 258 di ieri.in terapiasono 1.992 (-64), con 91 ingressi giornalieri. In Piemonte774 nuovie 18, in calo iL’Unita’ di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato774 nuovidi persone risultate positive al-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari al ...

Advertising

Mov5Stelle : La drammatica situazione sociale ed economica generata dall’emergenza COVID 19 rende urgente affrontare il tema del… - GBenamati : Quando ci chiedono come abbia fatto l’Italia a resistere alla crisi economica generata dal #Covid la forza del nost… - Affaritaliani : ALCUNI FATTI CHE NON APPAIONO SUI GRANDI MEDIA ?? - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 12 maggio - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 11/05/2021 : 436.070… -