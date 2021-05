Colorado, strage alla festa di compleanno: 'Non lo avevano invitato al party' (Di mercoledì 12 maggio 2021) A scatenare la folle violenza dell'uomo che nel fine settimana in Colorado ha ucciso sei persone a una festa di compleanno sarebbe stato il mancato invito alla riunione familiare. Teodoro Macias, 28 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) A scatenare la folle violenza dell'uomo che nel fine settimana inha ucciso sei persone a unadisarebbe stato il mancato invitoriunione familiare. Teodoro Macias, 28 ...

