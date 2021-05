Cinque navi per 3.500 migranti: ecco il piano del Viminale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si fa sempre più urgente la necessità di creare nuovi spazi per i migranti in vista delle prossime ondate di sbarchi. Da Roma si pensa che le navi quarantena siano i mezzi più appropriati e si spera ancora nell'Europa Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Si fa sempre più urgente la necessità di creare nuovi spazi per iin vista delle prossime ondate di sbarchi. Da Roma si pensa che lequarantena siano i mezzi più appropriati e si spera ancora nell'Europa

Ultime Notizie dalla rete : Cinque navi Cinque navi quarantena per 3.500 migranti : ecco il piano del Viminale ...più idonea sembra arrivare al momento proprio dal mare attraverso le navi quarantena . Come fa sapere Repubblica , quelle di cui si potrà disporre attraverso l'ultimo bando di gara sono cinque per un ...

Migranti, contromossa del governo. Quarantena in mare, 5 navi con 3500 posti La ministra dell'Interno Lamorgese - si legge su Repubblica - punta tutto sulle navi quarantena: cinque (con personale della Croce Rossa a bordo) quelle ingaggiate con l'ultimo bando del 19 aprile, ...

Cinque navi quarantena per 3.500 migranti: ecco il piano del Viminale ilGiornale.it

Cinque navi per 3.500 migranti: ecco il piano del Viminale Si fa sempre più urgente la necessità di creare nuovi spazi per i migranti in vista delle prossime ondate di sbarchi. Da Roma si pensa che le navi quarantena siano i mezzi più appropriati e si spera a ...

